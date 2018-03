Kelly Pfaff & Shania Gooris: “Puberen is een excuus voor slecht en onbeleefd gedrag”

Dit weekend is het dankzij het Schlagerfestival gegarandeerd ambiance in de Ethias Arena van Hasselt. Onder andere Sam Gooris gaat er mee voor zorgen dat menig voetje van de vloer gaat. Vrouw Kelly en dochter Shania zullen er wellicht ook zijn, al hebben ze een iets andere muzieksmaak. “Papa kan er niet tegen als ik zijn muziek draai en meezing. Zet dat af! roept hij dan altijd.”

Dat muziek als een rode draad door hun leven loopt, is meteen te merken als je moeder en dochter samen ziet. Terwijl de fotoshoot net achter de rug is en Kelly en Shania naast elkaar aan een tafel in ...