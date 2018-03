Klacht van Bilzens gezin krijgt geen gevolg omdat dader al veroordeeld is

Bilzen -

Wat een fijn familieweekend aan zee had moeten worden, eindigde voor de familie Mulders vorig jaar met een kater. Het geboekte appartement bleek niet te bestaan en van hun voorschot van 320 euro zagen ze niets terug. De klacht die ze indienden, kreeg nu een wel erg vreemd antwoord van het parket. “Omdat de oplichter al veroordeeld is voor soortgelijke feiten, wordt het dossier afgesloten zonder gevolg”, klinkt het in een brief. “We kunnen het amper geloven”, reageert de familie.