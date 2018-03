Truienaar overleefde een jaar geleden met gezin maar nipt de aanslag in Londen

Sint-Truiden -

Een foto heeft precies een jaar geleden hun leven gered. Truienaar Roel Thierie (42) wandelde samen zijn vrouw en kinderen op de Westminster Bridge in Londen, toen een terrorist een dodelijke rit over de brug maakte. Omdat zijn vrouw stopte om een foto van de Big Ben te maken, ontsnapte het gezin aan de aanslag. “De kinderen hebben het gelukkig meer over de M&M’s-winkel in Londen dan over die gekke meneer met zijn auto”, vertelt papa Roel.