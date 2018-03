Lidl roept baardtrimmer terug wegens brand- en explosiegevaar

Supermarktketen Lidl roept een haar- en baardtrimmer van het merk Silvercrest terug. Door een productiefout is er tijdens het opladen of het gebruik ervan brand- en explosiegevaar, luidt het.

Het artikel in kwestie is de haar- en baardtrimmer SHBV 800 A1 van het merk Silvercrest met artikelnummer 290952. Klanten die het product hebben gekocht, krijgen de raad het artikel niet meer te gebruiken en in te leveren. Dat kan in alle winkels van Lidl. De aankoopprijs wordt terugbetaald, ook zonder voorlegging van het kassaticket.

Het toestel kan ook online besteld worden.