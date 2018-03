Dertigtal kandidaten voor overname omstreden vleesbedrijf Veviba

Er hebben zich een dertigtal kandidaten aangediend met interesse voor de overname van vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken. Dat heeft Sogepa, de financiële arm van het Waals gewest, vrijdag bekendgemaakt.

Het vleesbedrijf kwam in opspraak nadat er fraude met de vervaldata van het vlees werd vastgesteld. De Waalse regering zoekt een overnemer voor het bedrijf. Een crisismanager is aangesteld.

Volgens Sogepa is er zowel Belgische als internationale interesse. De kandidaten stellen verschillende pistes voor, ook partnerschappen of via een coöperatie.

Begin volgende week zou de eerste analyse van de geïnteresseerde partijen rond moeten zijn. In een volgende fase krijgen partijen toegang tot meer bedrijfsgegevens. Biedingen moeten ten laatste op 10 april binnen zijn. Nadien worden enkele kandidaten geselecteerd. Eind mei moet finaal een overnemer van de activiteiten aangesteld zijn.

Volgens Sogepa proberen twee interimmanagers intussen om de nodige vergunningen opnieuw te bekomen bij het voedselagentschap FAVV om zo de activiteiten te kunnen herstarten.