Asbest aangetroffen in verf op sommige types van goederenwagons bij NMBS

In de verf op sommige goederenwagons die de NMBS voor derde partijen onderhoudt, is asbest aangetroffen. Met het oog op de bescherming van het personeel werden intussen de nodige maatregelen genomen, zo meldt de spoormaatschappij vrijdagavond.

Nadat de NMBS op de hoogte werd gebracht van de potentiële aanwezigheid van de schadelijke stof, werd onmiddellijk beslist om verfstalen te nemen van alle goederenwagontypes die in de werkplaatsen van Gentbrugge, Antwerpen en Monceau worden onderhouden. In een beperkt aantal stalen van sommige types wagons werd effectief asbest aangetroffen, luidt het in een mededeling.

De werknemers in de betrokken werkplaatsen worden verder op de hoogte gehouden van de situatie en bepaalde werkzaamheden zijn stopgezet. “Het is nu wachten op de resultaten van alle analyses ten gronde met de bevoegde instanties, en eventuele aanbevelingen”, aldus nog de NMBS.