Trump ondertekent financieringswet ondanks eerdere dreigen met veto

Ondanks zijn gedreig met een veto heeft de Amerikaanse president vrijdag toch de financieringswet ondertekend die groen licht gekregen had van het Amerikaanse Congres in de nacht van donderdag op vrijdag. Dat heeft de Amerikaanse president vrijdag bekendgemaakt in Washington.

Een nieuwe “shutdown” in de VS is daarmee afgewend.

Toch is Trump ontevreden met de financieringswet, omdat die geen geld voorziet voor de muur die Trump wil bouwen langs de grens met Mexico. Eerder vrijdag had de president er nog mee gedreigd om zijn veto te stellen tegen de financieringswet.

De wet in kwestie is wekenlang onderhandeld door de Republikeinse meerderheid en Democratische oppositie in het Congres, waarbij elk kamp de nodige toegevingen heeft moeten doen. De financieringswet van 1,3 biljoen dollar moet de federale staat financieren tot het einde van het lopende jaar, tot 30 september.

De miljardair, de Republikeinen en de Democraten hebben lange tijd getracht om een compromis te vinden voor de regularisering van honderdduizenden clandestiene jongeren, in ruil voor hervormingen rond migratie en de financiering van de bouw van de muur die president Trump opgetrokken wil zien aan de Mexicaanse grens.

Maar de president wist uiteindelijk slechts 1,6 miljard te verkrijgen voor de bouw van een grenshek of de renovatie van enkele tientallen kilometer, ver van de 25 miljard die hij geëist had.