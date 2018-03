Elon Musk verwijdert Facebookpagina’s van Tesla en SpaceX

Wat betekenen vijf miljoen likes op Facebook? Niets, vindt Elon Musk, die de pagina’s van zijn autobedrijf Tesla en zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft verwijderd.

“Het is tijd. #deletefacebook” Met die boodschap proberen verschillende Twitteraars Elon Musk al enkele dagen te overhalen om zich uit te spreken over het schandaal rond gebruikersinformatie dat Facebook in het hart trof. Musk antwoordde vrijdag kort en cryptisch op Twitter: “Wat is Facebook?”

Wie tien minuten later naar de Facebookpagina van Tesla surfte, kreeg een foutmelding. Musk liet de pagina, die bijna 2,5 miljoen likes had, verwijderen. “Ziet er toch niet uit”, tweette Musk laconisch over de verwijderde Tesla-Facebookpagina.

Toen iemand hem vroeg of hij het wel serieus meende omdat zijn Facebookpagina van SpaceX nog steeds beschikbaar was, reageerde Musk met “niet voor lang meer”. Een poos later was ook die pagina, opnieuw goed voor ongeveer 2,5 miljoen likes, verwijderd.

“En wat dan met deze pagina? En deze? En deze”, vroegen Twitteraars, die nog verschillende officieuze fanpagina’s aanhaalden, zich af. Musk reageerde elke keer kort met de mededeling dat hij niet wist dat zulke pagina’s bestonden maar “dat ook die pagina’s snel zullen verdwijnen”.