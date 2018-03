Het springkastelenfestival voor volwassenen komt terug “en wordt groter en spectaculairder”

Het grootste springkastelenfestival voor volwassenen in België komt terug. De tweede editie vindt plaats op zaterdag 30 juni en wordt groter én spectaculairder, zo meldt de organisatie.

Locatie is voor de tweede keer het Nachtegalenpark in Antwerpen. Op SummerBounce staan springkastelen in allerhande vormen en kleuren, maar het hoogtepunt op deze editie wordt voor velen vast en zeker het gigantische springkussen van 1.000 vierkante meter groot! Wie wil worden teruggekatapulteerd naar zijn of haar onbezonnen kindertijd kan zich ook uitleven in het gigantische ballenbad.

Naast de springzone is er een chillzone, met hangmatten en ligzetels. En er zijn naast het drank- en eetaanbod ook heel wat dj’s. Wie dat precies zullen zijn, houdt de organisatie nog even geheim, maar vast staat dat de iconische roze kerk opnieuw zal worden omgetoverd tot stage met de meest ‘foute’ muziek.