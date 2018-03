MoMeNT-festival rond thema ‘TIJD’ voorgesteld in Tongeren

Tongeren - De stad Tongeren organiseert de tweede editie van het MoMeNT-festival, dat plaats vindt van 25 maart tot 28 oktober. Het festival draait rond het thema ‘TIJD’ en hoopt beter te doen dan de 20.000 bezoekers van vorig jaar.

Het festival loopt van het begin van de zomertijd tot aan de start van de wintertijd. Het programma van 2018 omvat opnieuw onder meer het Stadsmuzikantenfestival, de openluchtbioscopen, de Teseumsessies en de TIJDreizen. Van 9 tot en met 20 augustus kunnen bezoekers elf dagen lang genieten van kunst en cultuur.

De organisatie lanceerde al Open Call-gesprekken om vijftien projecten uit een totaal van vijftig kunstenaars te selecteren. Tegen 10 augustus moet hun werk - zoals tentoonstellingen, muziekoptredens en theatervoorstellingen - met het publiek gedeeld kunnen worden.

MoMeNT is een initiatief van het Tongers stadsbestuur, met steun van heel wat Tongerse culturele organisaties. Van 22 maart tot en met 2 april kan het atelier CWXRM (ComingWorld/RememberMe) van Jan Moeyaert en Koen Vanmechelen in het Gallo-Romeins Museum bezocht worden. Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog boetseren 600.000 mensen in Vlaanderen beeldjes van soldaten uit klei, die samen een ‘land art-installatie’ vormen.