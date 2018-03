Alleen in Limburg kan schade zonnepanelenfraude oplopen tot bijna 43 miljoen euro

Op 30 maart komen de eerste drie van zeven gerechtelijke strafklachten van Infrax het dossier-Sunny voor de raadkamer in Hasselt. In een nooit gezien onderzoek naar zonnepanelenfraude heeft netbeheerder Infrax een klachtendossier opgemaakt tegen ruim 350 kleine en 32 grote verdachte zonnefraudeurs in Limburg. Er is een maximale potentiële fraude mee gemoeid van ruim 42,9 miljoen euro over 20 jaar. Daarvan is 18 miljoen toe te schrijven aan grote zonne-installaties. De raadkamer beslist vrijdag welke dossiers naar de rechtbank worden verwezen.