Wereldhandelsorganisatie: Conflict VS-China “brengt wereldeconomie in gevaar”

De topman van de Wereldhandelsorganisatie, Roberto Azevedo, heeft gewaarschuwd voor een escalatie van de handelsonenigheid tussen de Verenigde Staten en China. “Dit zou de wereldeconomie in gevaar brengen”, aldus Azevedo.

“De destabilisatie van de handelsstromen zal de wereldeconomie in gevaar brengen, op een moment dat het economisch herstel, hoewel nog fragiel, steeds duidelijker wordt in de wereld”, aldus Azevedo in een geschreven verklaring, zonder daarbij één of meerdere landen specifiek te viseren.

“Ik doe een nieuwe oproep tot terughoudendheid en dringend dialoog als beste mogelijkheid om deze problemen op te lossen.”

De Amerikaanse president Donald Trump had de Wereldhandelsorganisatie donderdag een “ramp” voor de Verenigde Staten genoemd. Zijn land wordt volgens Trump bij handelsdisputen onfair behandeld.