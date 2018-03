Dit is het grootste cruiseschip ter wereld

De Amerikaanse rederij Royal Caribbean Cruises heeft vrijdag in Frankrijk de “Symphony of the seas”, het grootste cruiseschip ter wereld, in ontvangst genomen. Het recordschip werd gebouwd door STX France op de scheepswerf van Saint-Nazaire, in het westen van Frankrijk.

Met een lengte van 362 meter, een breedte van 66 meter en een gewicht van ruim 228.000 ton is de “Symphony of the seas” net iets omvangrijker en zwaarder dan zijn zusterschip “Harmony of the seas”. Dat werd in mei 2016 door STX France overgedragen aan Royal Caribbean.

“Een verschil van 1 procent”, zei Laurent Castaing, de topman van STX France, tijdens de overhandigingsceremonie. “Dat verschil toont aan dat we samen onze schepen steeds kunnen verbeteren.”

“We bedanken jullie een miljard keer, en elke bedanking is een euro waard”, antwoordde Richard Fain, de topman van Royal Caribbean, verwijzend naar de kostprijs van het nieuwe schip.

Foto: AFP

De “Symphony of the seas” werd gebouwd in twee jaar. Het cruiseschip is stiller en sneller dan zijn zus. Aan boord van de drijvende stad, met talloze restaurants en ontspanningsruimtes en 2.700 kajuiten, is plaats voor meer dan 8.000 mensen (van wie ongeveer 2.200 bemanningsleden).

Het cruiseschip zal zaterdag vertrekken naar Malaga, in Spanje. Het zal de eerste maanden ingezet worden op de Middellandse Zee, alvorens in de herfst naar zijn toekomstige thuishaven Miami (Verenigde Staten) te varen.