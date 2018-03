Wat je niet zag in 'Temptation Island': zeker niet iedereen is blij voor Tim en Cherish

"Ik denk dat iedereen oprecht blij is voor ons", zegt Tim over zijn -nu ja- affaire met verleidster Cherish. Nog een uitspraak die bewijst dat hij zijn verstand ergens in Aalst heeft achtergelaten, want uit de beelden die de aflevering niet haalden blijkt dat Mezdi en Jeremy heel wat reserves hebben.

Jeremy, die sowieso niet veel van de 'Temptation' moet hebben en liefst naar huis wil gaan, snapt er niets van. In een behoorlijk stuntelig gesprek is het enige dat hij kan zeggen: "Dat is toch niet verstandig, pik". Precies, Jeremy.

En dat Mezdi geen fan in van Tims impulsiviteit, was al langer duidelijk. Maar probeer hem dat maar eens duidelijk te maken....

Op het andere eiland is verleider Andrea ondertussen op pad met Jeremy's vriendin Vanessa. En hij vindt het maar niets dat zij aan het stuur van de buggy zit.