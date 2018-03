Infrax wil geheime deal met Angelo Bruno over betaling van 4,6 miljoen

Bilzen / Genk -

Een week voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober staat een rechtszaak gepland tussen de Genkse schepen Angelo Bruno (sp.a) enerzijds en Infrax en de VREG anderzijds. Het gaat over een conflict rond de uitbetaling van groenestroomcertificaten. Netbeheerder Infrax wil deze zaak via een dading in stilte regelen. Waarom?