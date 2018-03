Opnieuw meer ongevallen met motorrijders: politie organiseert gratis opfriscursus

Borgloon - Op zondag 25 maart organiseert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in samenwerking met onder andere de politiezones Limburg Regio Hoofdstad, Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, Kanton Borgloon en Tongeren - Herstappe voor de derde keer de Dag van de Motorrijder.

“Samen met onze collega’s willen wij motorrijders aan het begin van het nieuwe seizoen de mogelijkheid bieden om hun manoeuvres en hun verkeerskennis op te frissen, voordat ze terug de weg op gaan”, zegt Steve Provost, korpschef van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. “Dit doen we samen met enkele andere partners zoals de provincie Limburg, het Centrum voor Motorbeheersing Tongeren en Mobiele Seingevers vzw hun medewerking.”

Sensibilisering

“Zo een sensibiliseringsdag is nog steeds broodnodig, zowel voor kersverse als geroutineerde motorrijders”, zegt Philip Pirard, korpschef van de politie Limburg Regio Hoofdstad. “In de vier deelnemende politiezones vonden er het afgelopen jaar meer verkeersongevallen met gewonden plaats waarbij motorrijders betrokken waren. Twee ongevalssituaties komen vaak voor: de motorrijder verliest de controle, of andere weggebruikers merken de motorrijder niet op. Dit eerste kan voor een groot stuk vermeden worden, wanneer motorrijders hun rijvaardigheid goed onderhouden en zorgen dat hun motor technisch volledig in orde is.”

Foto: Cijfers Vias Institute

Opfriscursus

Motorrijders kunnen zondag van 09.00 tot 16.00 uur terecht op de terreinen van de fruitveiling Belorta in Borgloon voor de ‘Dag van de Motorrijder’. “Ze kunnen hier onder andere gedurende een uurtje hun rijvaardigheid opfrissen onder begeleiding van professionele instructeurs op een afgesloten parcours,” zegt Rohnny Maes, korpschef a.i. van de politiezone Kanton Borgloon. “Daarnaast krijgen de motards informatie over de verkeersveiligheidsaspecten van motorrijden, opleidingen en verzekeringen. Deelnemers kunnen ook de banden en de motor gratis laten nazien. Tenslotte zullen er verschillende begeleide rondritten (+/- 62 km) vertrekken van op de fruitveiling doorheen het mooie Haspengouw.”

EHBO

“Om tegemoet te komen aan de vragen van deelnemers van vorige editie organiseren we ook een demo EHBO op maat gemaakt naar mogelijke situaties binnen het motorgebeuren”, zegt Tony Verlackt, korpschef van de politiezone Tongeren - Herstappe. “We hopen dat deze demo motorrijders aanzet om een cursus EHBO specifiek voor motorrijders te volgen. Motorrijders zijn extra kwetsbaar wanneer ze in een ongeval betrokken zijn, correct handelen is dan ook zeer belangrijk, want wie snel kan optreden, voorkomt vaak erger.”