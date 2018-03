CD&V wil tax shelter uitbreiden naar game-industrie

Brussel - CD&V-Kamerlid Roel Deseyn heeft een wetsvoorstel klaar dat de bestaande tax shelter voor film en podiumkunsten moet uitbreiden naar de productie van videogames. De sector kan momenteel niet optornen tegen de buitenlandse concurrentie en kan een extra duw in de rug gebruiken, meent Deseyn.

In San Francisco wordt deze week de hoogmis gehouden van de gamingindustrie: de Game Developers Conference, de grootste beurs voor ontwikkelaars ter wereld. Deze beurs toont aan dat gaming ‘big business’ is geworden. De omzet van games is wereldwijd groter dan die van de film- én de muzieksector samen. In 2017 bedroeg de omzet zo’n 108,9 miljard dollar.

België geniet een zeer goede reputatie op het vlak van het opleiden van studenten in de productie en coproductie van games, met internationaal gewaardeerde opleidingen in Kortrijk, Genk en Namen. Maar de Belgische gamingsector zelf blijft klein: 71 ontwikkelaars, vooral kleine bedrijven, produceren jaarlijks een 40-tal games, goed voor een omzet van 43,6 miljoen euro.

Deseyn is bezorgd over de ‘brain drain’ van bij ons afgestudeerde gameontwikkelaars naar het buitenland. “Jaarlijks verkassen zo’n 30 à 40 % van de Belgische alumni naar het buitenland. Onze brain drain is enorm, omdat er te weinig vacatures in de sector zijn. Daarom stellen we een uitbreiding voor van de bestaande tax shelter naar de gaming sector toe. Onze maatschappij investeert immers miljoenen euro’s in onderwijs en dan is het toch even slikken dat zoveel afgestudeerden naar het buitenland gaan om daar te werken”.

Dat een tax shelter voor games kan helpen, blijkt uit buitenlandse voorbeelden. “De werkgelegenheid in de Finse gaming-industrie verdubbelde op slechts 5 jaar tijd van 1.020 jobs in 2009 naar 2.400 jobs in 2014” zegt Deseyn. “Dankzij de tax shelter realiseerde de Finse game industrie een omzet van 1,8 miljard in 2014”.