2.000 Vlamingen betalen liever boete dan isolatienormen te respecteren

Brussel - Vorig jaar betaalden ruim 2.000 Vlamingen die een huis bouwden of verbouwden liever een boete dan de geldende isolatienormen te respecteren. Dat leidt Vlaams parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) af uit het antwoord van minister Bart Tommelein (Open Vld) op een schriftelijke vraag.

Het Vlaams Energieagentschap (VEA), dat waakt over de naleving van de zogenaamde EPB-normen (EnergiePrestatie en Binnenklimaat), schreef vorig jaar 2.037 boetes uit op basis van een automatische digitale controle van de EPB-aangiftes. Die boetes brachten samen 2,0 miljoen euro op. De boete bedraagt dus gemiddeld ongeveer 1.000 euro.

Naast de automatische controles, controleerde het Agentschap vorig jaar ook 73 EPB-aangiften via een bezoek ter plaatse. Die bijkomende controles leverden 41 dossiers op waarvoor een schriftelijke hoorzitting werd gehouden voor een niet-waarheidsgetrouwe rapportering.

Naast de ruim 2.000 gezinnen die vorig jaar geen correct EPB indienden, zijn er volgens N-VA-parlementslid Gryffroy waarschijnlijk nog veel bouwers die gewoonweg geen opstartdossier indienden en dus volledig onder de radar zijn gebleven.

“Het zou goed zijn mocht het VEA een beter zicht krijgen op de bouwers die onder de radar blijven”, zegt Gryffroy. “Maar minstens even belangrijk is dat het agentschap onderzoekt waarom zoveel burgers liever een boete betalen dan de isolatienormen te respecteren. Hierbij moet het ook de bestaande normen kritisch durven doorlichten. Als we weten waarom de EPB-normen voor frustratie zorgen, kunnen we ze misschien zodanig bijsturen dat de Vlaming met goesting in plaats van gefrustreerd aan het isoleren slaat.”