Agent nam plaats in van gijzelaar: “Hij is een echte held”

Tijdens de gijzeling in Trèbes heeft een agent vrijwillig de plaats ingenomen van een gijzelaar. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb gezegd op een persconferentie. “Ik prijs de moed van de luitenant-kolonel, hij is een echte held”, aldus Collomb. “Hij is zwaargewond en nam de plaats in van een gijzelaar.”

De dader, de 26-jarige Redouane Lakdim, werkte alleen, zo zei Collomb nog. Hij stal vrijdagmorgen in Carcassonne een wagen, verwondde de chauffeur en doodde een passagier. Vervolgens schoot hij vanuit die wagen op vier joggende agenten van de nationale politie. Eén agent raakte gewond aan de schouder.

Achtervolgd door de politie vluchtte Lakdim daarna richting Trèbes en verschanste zich rond 11 uur in de supermarkt Super U. Daar doodde hij twee mensen, naar verluidt iemand die in de beenhouwerij werkte en een klant. De ongeveer twintig aanwezige klanten werden een tijdlang gegijzeld, maar werden even na de middag vrijgelaten. De gijzelnemer bleef enkel met een gendarme in de winkel achter. Iets voor 15.00 uur werd hij door de ordediensten doodgeschoten.