Paul De Geyter verklapt aan Johan Vansummeren: “Bezig met prestigereeks rond Frank Vandenbroucke”

Wie Gent-Wevelgem zegt, zegt waaiers in De Moeren en de dubbele beklimming van de Kemmelberg. Sinds vorig jaar voorzien de onverharde Plugstreets in Ploegsteert de waaierkoers van extra pepers. Het Ploegsteert van de betreurde Frank Vandenbroucke. Weinig mensen die Il bimbo d’oro beter gekend hebben dan Paul De Geyter. De voormalig wielermanager, die zich sinds september algemeen manager van wielerformatie Lotto Soudal mag noemen, denkt naar eigen zeggen nog vaak aan zijn toenmalige protegé. “Logisch, naast mijn drukke bezigheden voor de ploeg, heb ik nog twee projecten rond VDB in de stelling staan: een zesdelige tv-documentaire én… een heuse langspeelfilm.”

Het treffen tussen Vansummeren en De Geyter in diens Truiense pastabar Roberta verloopt erg amicaal. Of wat had u gedacht? De nieuwbakken inwoner van Kerkom-bij-St-Truiden behartigde meer dan anderhalf ...