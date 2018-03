Wat een exploot! Terpstra houdt in zijn ééntje kilometerslang alle favorieten af en wint E3 Harelbeke

Niki Terpstra heeft met indrukwekkend machtsvertoon de E3 Harelbeke gewonnen. De Nederlander van Quick-Step Floors ging er - samen met ploegmaat Yves Lampaert - op 90 kilometer van de meet vandoor in de jacht op een vroege vlucht, beukte zijn makker murw, en hield in de laatste 30 (!) kilometer op zijn eentje een jagende elitegroep met onder anderen Van Avermaet, Benoot, Stuyven, Vanmarcke, Roelandts én Moscon achter zich. Philippe Gilbert won de sprint van de achtervolgende groep om de tweede plaats, Greg Van Avermaet vervolledigt het podium. Opvallend: wereldkampioen Peter Sagan viel door de mand in de vlucht op winnaar Terpstra en speelde geen rol van betekenis.

Vroege vlucht

206,1 kilometer koers van Harelbeke naar de Vlaamse Ardennen en weer terug naar Harelbeke: dat kregen de renners vandaag voor de wielen geschoven in de E3 Harelbeke. Over de eerste koersuren kunnen we kort zijn: exact 200 kilometer voor de meet mocht een kopgroep van acht renners het ruime zwerk kiezen. De opvallendste namen: onze landgenoot Kevin Van Melsen (Wanty - Groupe Gobert), en de Nederlander Pim Ligthart (Roompot - Nederlandse Loterij).

Het achttal reed al snel naar een voorsprong van 6 minuten, die vervolgens urenlang constant bleef. Enkel een valpartij (zonder erg) van topfavoriet Peter Sagan, en een kort oponthoud voor een gesloten overweg voor de vluchters deden ons even wakker schrikken...

Zware valpartij

Op 108 kilometer van de meet ging de hartslag in het peloton wél met een ruk de hoogte in: bij een zware valpartij gingen de renners er als dominosteentjes. Het voornaamste slachtoffer: Sep Vanmarcke (Team Education First-Drapac) die - weliswaar met de hulp van enkele ploegmaats - lang moest achtervolgen.

Door de valpartij werd het peloton immers in talloze stukken gescheurd. Lieten zich niet verrassen: topfavorieten Sagan (Bora-Hansgrohe) en Van Avermaet (BMC), die attent voorin koersten.

De boel ontploft

Op de Knokteberg (88 km voor de meet) ontplofte de koers: vluchter Damien Gaudin (Direct Energie) stak het vuur aan de lont, maar hardrijder Ligthart liet niet begaan en glipte mee. En dan moesten de grote kanonnen nog komen: op de Taaienberg rukten Niki Terpstra en Yves Lampaert zich los van het eerste peloton, waarna het Quick-Step Floors-duo al snel het leidersduo opraapte.

Achter hen reageerde het impressionante trio Sagan, Van Avermaet, en Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), bewust van het gevaar, maar met Quick Step-waakhonden Zdenek Stybar en Philippe Gilbert in hun zog. De blauwbloezen voorin knalden ook zo hard dat de vijf achtervolgers bleven hangen op een halve minuut achterstand, daar kon ook een uithaal van Van Avermaet op de kasseien van de Mariaborrestraat niets aan veranderen. Het enige resultaat van die démarche: het voortijdige einde van de koers voor Stybar en… Sagan, die pijnlijk door de mand zakte en geen rol van betekenis meer zou spelen.

Terpstra alleen

Op de Paterberg (45 km voor de finish) moest Lampaert zwoegen om het gebeuk van ploegmaat Terpstra te overleven, maar het zou duren tot op de Karnemelkbeekstraat (nog 31 km) alvorens Lampaert finaal zou bezwijken, en Terpstra er alleen vandoor ging. Een Quick-Step-ploegmaat, maar dat weerhield Philppe Gilbert er niet van om er (alleen) achteraan te gaan. Zonder succes, want vijf kilometer later werd hij weer gegrepen door de elitegroep, waar intussen ook slachtoffers van de grote valpartij als Sep Vanmarcke, Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Jürgen Roelandts (Lotto-Soudal), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Gianni Moscon (Sky) en Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) de aansluiting hadden gemaakt.

Terpstra leek een vogel voor de katers: op de kasseien van de Varent was het verschil namelijk al teruggelopen tot een halve minuut. Maar ondanks het beukwerk van - hou u vast! - achtereenvolgens Moscon, Stuyven, Benoot, Van Avermaet, Trentin, nog eens Stuyven, Roelandts kwam dat onwaarschijnlijk sterke groepje niet dichter dan tien seconden op de beukende Nederlander.

Toch twee Belgen op het podium

Die boekt zo een onwaarschijnlijk straffe zege. Philippe Gilbert won nog de sprint van de achtervolgende groep en pakte zo ook de tweede plaats voor Quick-Step, Greg Van Avermaet werd derde en vervolledigt het podium. Opvallend: wereldkampioen Peter Sagan kwam op meer dan drie minuten van Terpstra over de meet.

Top 10:

1. Niki Terpstra (Quick-Step Floors)

2. Philippe Gilbert (Quick-Step Floors)

3. Greg Van Avermaet (BMC Racing Team)

4. Oliver Naesen (AG2R La Mondiale)

5. Tiesj Benoot (Lotto - Soudal)

6. Jasper Stuyven (Trek - Segafredo)

7. Sep Vanmarcke (Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale)

8. Gianni Moscon (Team Sky)

9. Zdenek Štybar (Quick-Step Floors)

10. Stefan Küng (BMC Racing Team)

