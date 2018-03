Goffin lijdt pijnlijke nederlaag bij comeback

David Goffin (ATP 9) heeft zijn comeback op de tenniscourts niet succesvol afgerond. Onze landgenoot ging in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Miami met duidelijke cijfers onderuit tegen de Portugees Joao Sousa (ATP 80). Goffin kon slechts één game winnen in de volledige wedstrijd: het werd 6-0 en 6-1.

De confrontatie met Sousa was de eerste wedstrijd die Goffin speelde sinds hij op 17 februari een oogblessure opliep. De Luikenaark kreeg toen op het toernooi in Rotterdam een bal in het oog. Als reekshoofd hoefde Goffin niet in actie te komen in de eerste ronde in Miami.