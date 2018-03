Bauke Mollema wint tweede etappe Settimana Internazionale Coppi e Bartali

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) heeft vrijdag de tweede rit in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (cat. 2.1) gewonnen. De 31-jarige Nederlander toonde zich na 130 kilometer van Riccione naar Sogliano al Rubicone de sterkste van een groepje van zeven. Hij bleef de Italianen Diego Rosa en Giulio Ciccone voor.

De jonge Nederlander Pascal Eenkhoorn, die donderdag de ochtendrit won, is leider af. De trui gaat om de schouders van Diego Rosa (Sky).

De vroege vlucht kwam op naam van Calvin Watson, Tyler Williams, Patryk Stosz, Marco Minnaard, Brice Feillu en onze landgenoot Sebastien Delfosse. De zes reden een bonus bij elkaar van maximaal 3:20. Meer gunde het peloton hen niet in de korte etappe, waarbij in de plaatselijke ronden drie keer de Monte Tiffi, 4,4 kilometer aan 7,6 procent gemiddeld, moest bedwongen worden. Die klim was er te veel aan voor de koplopers. Een selecte kopgroep van dertig renners vatte de laatste 25 kilometer aan. Eenkhoorn was daar al lang niet meer bij en zou op minuten finishen van de winnaar.

In de laatste kilometers vormde zich een kopgroep van zeven, met daarin de Nederlanders Bauke Mollema en Koen Bouwman. Die laatste sloop op kousenvoeten weg op 3 kilometer van de finish, maar zou ten val komen op anderhalve kilometer. Mollema profiteerde en boekte zijn eerste overwinning van het seizoen, de tweede voor Trek-Segafredo op één dag, na de overwinning van Jarlinson Pantano in de Ronde van Catalonië.