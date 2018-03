Gluren bij BV's: Herken jij het meisje op deze foto uit de oude doos?

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Acteur Kurt Rogiers is trots op zijn ouders, die al vijftig jaar met elkaar zijn getrouwd. "Vandaag zijn twee hele grote schatten van me 50 jaar getrouwd. Papa en mama gefeliciteerd", schrijft hij bij een foto van het koppel.



Radiostem Rani De Coninck heeft het recept tegen dipjes. "Eerste hulp bij dipjes! Na een halve theepot verse gembercitroenthee nu de grote middelen: toast met avocado, limoen, fleur de sel, zwarte peper, sumac, olijfolie en koriander. En dat dan vier keer herhalen.", schrijft ze bij een culinair kiekje.



Herken je het kleine meisje op deze foto uit de oude doos? Het is Katja Retsin. "Een taartje, een kaarsje, en heel veel liefde, meer had en heeft dit kleine meisje niet nodig ... Happy birthday to me!", schrijft ze bij het beeld.

Een bericht gedeeld door Katja Retsin (@katjaretsin) op 22 Mrt 2018 om 11:10 (PDT)

Romeo Gunther Levi geniet van vakantie in het Mexicaanse Cancún. "Het is hier wel gevaarlijk met al die wilde beesten in het water", grapt hij bij een foto aan het zwembad.



Presentator en avonturier Tom Waes is ook in Mexico en zag daar iets waar hij geen woorden voor had. "Daarom heb ik het maar gefilmd", schreef hij bij een filmpje van een indrukwekkende walvishaai.



Presentatrice Heidi Van Tielen neemt afscheid van de winter en haar skipak met een selfie in bikini. "Bye bye winter!! Het was er eentje met extreme weersomstandigheden dit jaar", staat erbij te lezen.



Ex-mol Gilles Van Bouwel herdenkt zijn glansmoment op de televisie toen hij als de saboteur van het spel naar voor mocht treden. "Benieuwd wie er dit jaar op een Mexicaanse heuvel te voorschijn zal komen", laat hij weten in het bijschrift.



Dat het allemaal vrienden zijn, die juryleden van Belgium's Got Talent. Zo bewijst Niels Destadsbader met een groepsfoto.



'Temptation' Pommeline is een klein meisje. Of toch zeker in vergelijking met haar baas slash vriend (?) Fabrizio. Dat toont ze aan met foto van een shoot. "I’m not short, My height is just cute", staat erbij.