diest‘Stop, hou ermee op!’ Met die slagzin in combinatie met een liedje, rollenspelen en workshops willen acht UCLL-studenten de leerlingen van De Bremberg in Diest seksuele weerbaarheid bijbrengen. En dat is nodig, want volgens de VN was 90 procent van de personen met een verstandelijke beperking ooit slachtoffer van een vorm van seksueel geweld. “We zitten in volle #MeToo-tijdperk, maar vergeten mensen met een beperking, die nog veel kwetsbaarder zijn.”