Lanvin moet (alweer) op zoek naar nieuwe ontwerper

Olivier Lapidus legt zijn taak neer als hoofdontwerper bij Lanvin. De Franse ontwerper werd pas afgelopen zomer aangetrokken door het modehuis.

Het is al de tweede keer op korte tijd dat het Franse modehuis op zoek moet naar een creatief directeur sinds het vertrek van Alber Elbaz, de man die veertien jaar lang de damescollecties van Lanvin tekende.

Bouchra Jarrar, die in 2016 was aangeduid als Elbaz’ opvolgster, hield het na zestien maanden voor bekeken. Lapidus, zoon van de bekende Franse couturier Ted Lapidus, werd in juli haastig aangesteld als haar vervanger, maar ook hij houdt er nu mee op. Lapidus gaat zich opnieuw volledig richten op zijn eigen modelabel Maison Lapidus.

Chinezen

Het is niet de enige grote verandering voor het oudste Franse couturehuis, in 1889 gesticht door Jeanne Lanvin. Ook in het management wordt geschoven met namen nadat Lanvin vorige maand door zijn Taiwanese eigenares Shaw-Lan Wang werd verkocht aan de Chinese investeringsmaatschappij Fosun International.