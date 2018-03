Voormalig Playboymodel excuseert zich tegenover Melania: “Meermaals onbeschermde seks met Trump”

In een exclusief interview met de Amerikaanse zender CNN doet Karen McDougal een boekje open over haar affaire met Donald Trump. Daarin vertelt ze over hoe de twee tijdens de buitenechtelijke relatie meerdere keren onbeschermde seks hadden, en excuseert ze zich ook tegenover Melania Trump.

De eerste keer nadat de Trump en McDougal seks hadden met elkaar, in 2006, probeerde Trump haar te betalen. “Ik wist niet zo goed hoe ik daarop moest reageren. Hij overhandigde me het geld. Ik kan niet zeggen hoe mijn blik er toen moet hebben uitgezien. Ik was zo verdrietig. Dat had niemand ooit al gedaan”, zei McDougal donderdagavond aan journalist Anderson Cooper op CNN (zie onderaan artikel). Bovendien was ik teleurgesteld omdat hij mogelijk dacht dat ik het deed voor het geld. Het deed me pijn dat hij me zo zag. ”

McDougal herinnerde zich hoe Trump met haar in 2006 begon te flirten toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten op een feestje in een Playboy Mansion. De intussen overleden Hugh Hefner gaf daar zwembadfeestje voor de deelnemers en de filmcrew van The Apprentice, waar Trump zijn ogen niet van McDougal kon afhouden. “Hij keek naar me en bleef maar zeggen hoe mooi hij me vond. Hij vroeg mijn telefoonnummer en nodigde me daarna uit voor een diner in het Beverly Hills Hotel.” Het was de bodyguard van Trump, Keith Schiller, die McDougal oppikte voor dat etentje. “Na dat diner hadden we seks.” En het is daarna dat Trump haar geld aanbood. Dat weigerde ze en ze vertelde hem dat ze niet ‘dat soort vrouw was’. “Dat had me enorm gekwetst. Ik huilde daarna een hele tijd op de achterbank van de auto.”

Karen McDougal op CNN

“Hij is een mooie man”

Ondanks die ‘valse start’ groeiden de twee toch naar elkaar toe. “We hebben heel veel tijd met elkaar doorgebracht. Ik was tot hem aangetrokken. Hij is een mooie man. Ik vond zijn charisma leuk, hij had een mooi figuur. Hij was leuk.” Het gevoel leek ook wederzijds te zijn. McDougal herinnerde zich hoe ze ook de kinderen van Trump ontmoette. Trump vergeleek haar toen met Ivanka Trump, zijn oudste en favoriete dochter. “Hij zei dat ik zo mooi was als Ivanka. We hadden een echte relatie, er waren echte gevoelens.”

Donald en Karen bleven elkaar dus zien, minstens 5 keer per maand. Ze hadden meerdere keren seks, onbeschermde seks. Tot Karen McDougal de relatie in april 2007 stopzette. “Ik had gevoelens voor hem. Maar de affaire woog heel hard op mij. Moest hij niet getrouwd zijn geweest, zou ik geen enkele spijt hebben gehad.” Karen voegt er tijdens het interview op CNN nog aan toe dat ze niet wist dat Trump op dat moment vermoedelijk ook nog andere affaires had, onder andere met pornoster Stormy Daniels. “Ik dacht dat ik de enige was, naast zijn vrouw Melania.”

“Overspoeld door schuldgevoel”

Tegenover Melania Trump had McDougal een ‘enorm gevoel van spijt en schuld’. Ten tijde van de affaire was Donald Trump nog niet zo lang getrouwd met de huidige First Lady. Zij traden in 2005 in het huwelijksbootje. “Ik werd overspoeld door schuldgevoel, doordat Donald Trump zijn vrouw bedroog met mij”, zegt ze. “Zeker toen hij me hun penthouse toonde in de Trump Tower, toen Melania niet thuis was. Hij toonde me ook Melania’s aparte slaapkamer. Dat was een steek in mijn hart. Ik wilde meteen uit dat appartement, eigenlijk.”

In het interview op CNN heeft McDougal dan ook een boodschap voor Trumps toenmalige en huidige echtgenote Melania. Met een krop in de keel zegt ze: “Wat kan ik zeggen behalve dan dat het me spijt. Het spijt me. Ik zou niet willen dat het mij werd aangedaan. Het spijt me.”

Stormy Daniels

“Hij wil zijn imago en familie beschermen”

Net zoals bij de affaire met pornoster Stormy Daniels ontkent het Witte Huis ook een mogelijke affaire tussen Trump en McDougal. “Ik denk dat ik dat wel wat begrijp, hij probeert zijn familie te beschermen, zijn imago te beschermen. Maar ik was tegelijk wel ook verbaasd: ‘Wow, ga je daar nu over liegen?!’”

In het interview gaf McDougal ook nog mee dat het niet de bedoeling is om met het verhaal Trump te schaden en dat ze tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 voor Trump gestemd heeft. In de aanloop naar die verkiezingen kreeg McDougal 150.000 dollar betaald om te zwijgen over haar relatie met Trump. Dat geld kreeg ze van American Media Inc. Dat bedrijf kocht de rechten op voor haar getuigenis en zou haar verhaal (exclusief) publiceren, maar deed dat uiteindelijk niet. De rechten werden wellicht opgekocht opdat het verhaal nooit naar buiten zou komen, beweert McDougal. American Media Inc. is namelijk een bedrijf waar een ‘persoonlijke vriend’ van Trump aan het hoofd staat.

Het Witte Huis gaf eerder al aan dat het verhaal van Karen McDougal ‘fake news’ is. Op het exclusieve interview met CNN heeft het Witte Huis nog niet gereageerd.

Ook pornoster Stormy Daniels zal zondag op de Amerikaanse tv praten over haar buitenechtelijke relatie met Trump. Dat doet ze op CBS. Ook dat interview zal met journalist Anderson Cooper zijn.