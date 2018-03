Nu al over en uit voor Mike en Marjolein uit ‘Blind Getrouwd’? Beslissing komt sneller dan verwacht

“Salut. Dada!” Met die woorden trok Marjolein vorige week de deur van haar appartement met Mike uit ‘Blind Getrouwd’ achter zich dicht. Vroegtijdig, want het wetenschappelijk experiment had eigenlijk nog heel wat langer moeten duren voor Mike en Marjolein. Maar de eerst zo passionele verliefdheid veranderde pijlsnel in ijskoude apathie. Nu heeft VTM bekendgemaakt dat we nu snel zullen weten wat hun definitieve keuze zal worden.

Geven Mike en Marjolein elkaar opnieuw een “jawoord” of gaan ze onverbiddelijk uit elkaar? Rond die vraag zal de aflevering van maandag draaien. “Nu ze al één maand getrouwd zijn, zitten alle koppels in de laatste fase van het experiment. Binnenkort zullen ze beslissen of ze getrouwd blijven of niet. Voor Mike en Marjolein is het op maandagavond 26 maart al zo ver”, klinkt het bij VTM.

Het leek een droomhuwelijk voor Mike en Marjolein, maar het hoogtepunt bereikte uiteindelijk een diep en ongezien dal. Foto: Blind Getrouwd

Belooft niet veel goeds

En voor hen ziet het er niet al te best uit. Hun huwelijksdag was nochtans zo’n groot succes dat televisiekijkend Vlaanderen meteen in Mike en Marjolein geloofde als perfecte match in ‘Blind Getrouwd’. Maar enkele afleveringen later daalden hun kansen pijlsnel naar beneden, toen Marjolein plots mentaal en fysiek afstand begon te nemen van haar kersverse echtgenoot.

Vorige week besloot het koppel immers om opnieuw apart te gaan wonen, iets wat nog nooit eerder gebeurde in de drie seizoenen van Blind Getrouwd. Om de druk van de ketel te laten. Om even te kunnen herbronnen. Om te zien of ze mekaar dan toch niet zouden missen. Maar ze blijven mekaar wel zien voor het finale beslissingsmoment.

Twijfel en vragen

Marjolein was dan wel bijzonder zeker van haar zaak om opnieuw apart te gaan wonen, ze laat de deur voor haar echtgenoot toch nog op een kier staan, zo blijkt. “Mekaar terug een beetje leren kennen via dates, daar kijk ik wel naar uit, in de hoop dat we tot rust komen en terug normaal gaan kunnen doen tegen mekaar”, aldus Marjolein.

Maar Mike heeft toch wel een zware klap gehad na de drastische beslissing van Marjolein om apart te gaan wonen. Daarom twijfelt hij continu. “Mijn gevoelens zijn heel tegenstrijdig. Het ene moment denk ik dat het een goede beslissing is geweest om terug apart te gaan wonen, en het andere moment twijfel ik toch nog”, zegt Mike.

Hoe staan Mike en Marjolein tegenover mekaar, nu ze het rustiger aan doen? Het eerste beslissingsmoment op maandag 26 maart, biedt uitsluitsel om 20.35 uur op VTM.