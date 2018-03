Deze tv-programma’s mag u vanavond niet missen

De misverstanden van Vlaanderens favoriete caféploeg, de halsbrekende toeren van ’s werelds meest geliefde hardrijders, of toch maar een avontuur doorheen wormgaten in de ruimte? Deze drie programma’s op uw beeldbuis mag u vanavond absoluut niet missen.

1) ‘FC De Echte Kampioenen’: Die ene met het misverstand

‘FC De Kampioenen’, een Vlaams instituut op zaterdagavond. Foto: BELGA

U dacht dat Eén nu echt alle mogelijke manieren had gevonden om ‘Kampioenen’-afleveringen voor de tigste keer op de buis te brengen? U zit er even hard langs als een trap richting doel van Marckske. In ‘FC De Echte Kampioenen’ mogen sporters immers hun favoriete aflevering uit liefst 21 seizoenen over Vlaanderens meest geliefde caféploeg.

Paalse zwemkampioen Pieter Timmers koos voor een aflevering uit seizoen 16: daarin besluiten onze voetbalhelden Xavier in het geniep te vieren voor zijn 500ste match bij de Kampioenen. Terwijl Fernand koste wat kost een stokje voor het verrassingsfeest probeert te steken, wil Carmen haar seksleven nieuw leven inblazen met de hulp van een relatietherapeute. Als daar maar geen misverstanden, gebroken ruiten en frisse dagschotels van komen.

‘FC De Echte Kampioenen’, Eén, 20.40 uur.

2) ‘Furious 7’: Een laatste keer plankgas met Paul Walker

Foto: Universal

Brullende automotoren, over the top stunts en tonnen actie: u kunt er gif op innemen dat een ‘The Fast and the Furious’-film over uw scherm zal scheuren. ‘Furious 7’, het - u raadde het al - zevende deel van de reeks, blijft zoals gewoonlijk ver weg van de bebouwde kom: de bende van Dom Toretto (Vin Diesel) bindt al vlammend de strijd aan met booswicht Deckard Shaw (Jason Statham).

Met 1,5 miljard (!) dollar opbrengst werd het de succesvolste film uit de franchise. Mede door het rouwrandje dat aan ‘Furious 7’ hing: het werd immers de laatste ‘Furious’-film van de betreurde Paul Walker. Walker - die in de meeste films de hoofdrol van Brian O’Conner vertolkte - kwam tijdens de productie van de film in 2013 om het leven toen een Porsche waarin hij als passagier meereed aan hoge snelheid tegen een lantaarnpaal botste. Zijn broers Caleb en Cody waren stand-ins voor de resterende scènes.

’Furious 7’, VTM, 20.25 uur.

3) ’Interstellar’: Blockbustergewijs door een wormgat

Matthew McConaughey in ‘Interstellar’. Foto: Warner Bros

Vier jaar geleden landde ‘Interstellar’, de sciencefiction-film van Christopher Nolan, in de zalen. De film met Matthew McConaughey (foto) in de hoofdrol werd een regelrechte sensatie, omdat de Britse regisseur zo wetenschappelijk verantwoord te werk was gegaan. Het verhaal is op zich niet nieuw: door een soort pest is de aarde volledig uitgeput en moet de mens op zoek naar een nieuwe uitvalsbasis. Die is te vinden in een nieuw zonnestelsel. De manier om daar te geraken is via een wormgat: een gat in de ruimte dat het - hypothetisch gezien - toelaat een afstand van lichtjaren af te leggen in een mum van tijd.

Om die theorie van zwarte gaten en wormgaten realistisch in beeld te brengen, riep Nolan de hulp in van Kip Thorne, de fysicus die samen met Stephen Hawking de wormgatentheorie binnen die van de relativiteitstheorie uitwerkte. “Terwijl fysici zich normaliter alleen bezighouden met de theorie en de wiskundige berekeningen achter natuurkundige verschijnsels, is dit de eerste keer dat er ook echt tastbaar getoond wordt wat je echt zou zien wanneer je een zwart gat zou tegenkomen”, zei tv-presentator en wetenschapsfanaat Lieven Scheire daarover.

‘Interstellar’, VIER, 20.25 uur.