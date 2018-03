Pantano wint knap vijfde etappe Ronde van Catalonië na lange ontsnapping, Valverde blijft leider

De Colombiaan Jarlinson Pantano (Trek Segafredo) heeft de vijfde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. De Trek-renner was na 213 kilometer tussen Llívia en Vielha de snelste na heel de dag in de aanval te zijn geweest met een groepje van 12 renners. In het slot van de wedstrijd werd de groep opgeslokt door het peloton, maar ontsnapte hij net op tijd met Vegard Laengen waarna hij de Noor klopte in de spurt. De Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar) behoudt de leiding in het algemeen klassement.

De bergetappe schotelde een col van buiten en één van eerste categorie voor aan de renners. Maxime Monfort (Lotto Soudal) was de enige landgenoot in een vroege vlucht van twaalf. Naast hem kleurden ook onder meer Pantano, Giovanni Visconti (Bahrain-Merida) en de Nederlander Jetse Bol (Manzana Postobon) de ontsnapping. Het peloton liet achteraan lange tijd begaan en zo bleef de voorsprong schommelen om en bij de drie minuten.

In het slot reden Laengen en Pantano weg bij hun vluchtgenoten. In de afdaling naar de finish bleven de twee knokken voor een beperkte voorsprong. Ze bleven uiteindelijk vooruit en Pantano freewheelde naar de zege. De 29-jarige Colombiaan won twee jaar geleden ook al etappes in de Tour en de Ronde van Zwitserland. Bjorg Lambrecht werd uiteindelijk eerste Belg op de tiende plek. Laengen werd tweede, Mohoric juichte om de zege, maar zou achteraf beseffen dat hij slechts derde was geworden. Valverde blijft leider met nog 16 tellen bonus op Bernal. Zaterdag zijn wellicht de snelle mannen aan zet.

Zaterdag wacht de renners in Catalonië opnieuw een heuvelachtige etappe, over 194,2 kilometer tussen Vielha Val d’Aran en Torrefarrera. Vooral tijdens de openingsfase van de rit gaat het op en neer. De Ronde van Catalonië eindigt zondag met een criterium door de straten van Barcelona.

De uitslag van de vijfde etappe in de Ronde van Catalonië, over 212,9 kilometer tussen Llivia en Vielha Val d’Aran:

1. Jarlinson Pantano (Col/TFS) de 212.9km in 5u20:53 (gem. 39.808865km/u)

2. Vegard Laengen (Noo/UAD) op 0:00

3. Matej Mohoric (Sln/TBM) 0:10

4. Giovanni Visconti (Ita/TBM) 0:10

5. Danilo Wyss (Zwi/BMC) 0:10

6. Sergey Chernetsky (Rus/AST) 0:12

7. José Joaquin Rojas (Spa/MOV) 0:14

8. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 0:14

9. Dorian Godon (Fra/COF) 0:14 *** 10. Bjorg Lambrecht (Bel/LTS) 0:14

De stand na de vijfde etappe in de Ronde van Catalonië:

1. Alejandro Valverde (Spa/MOV) de 864.8km in 22u22:05 (gem. 38.662277km/u)

2. Egan Bernal (Col/SKY) op 0:16

3. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:26

4. Pierre Latour (Fra/ALM) 0:48

5. Simon Yates (GBr/MTS) 01:12