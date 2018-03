Zaterdagnacht schakelen we om naar zomeruur. Video: TVL

Niet vergeten: dit weekend gaat het zomeruur in. Dat wil zeggen dat we de klok één uur vooruit zetten.

Zaterdagnacht verzetten we de klok: 2 uur wordt 3 uur. Een uur minder slapen dus, maar we krijgen er ’s avond een uurtje meer licht voor in de plaats.