Kantoren Allianz in Brussel en Antwerpen gesloten na dreiging

De kantoren van verzekeringsmaatschappij Allianz in Brussel en Antwerpen zijn vrijdag gesloten gebleven nadat het bedrijf kennis had gekregen van een mogelijke dreiging. Dat meldt VTM en het nieuws wordt bevestigd door de woordvoerder van het bedrijf. Die dreiging is intussen wel onder controle en maandag gaan de kantoren weer open, klinkt het bij Allianz.

“Donderdag kregen wij van een overheidsdienst het bericht dat er een potentiële dreiging was op onze kantoren in België”, zegt Lucie Moers, woordvoerder van Allianz België. “Om de veiligheid van onze mensen te garanderen hebben we hen gecontacteerd met de vraag vrijdag niet naar kantoor te komen. Dat gaf ons ook de tijd om de situatie te analyseren. Dat is intussen gebeurd en daaruit is gebleken dat er geen dreiging meer is. Maandag gaan onze kantoren dus weer gewoon open.”

Allianz stelt in België zo’n 900 mensen te werk, van wie er een 60-tal in Antwerpen werken en de anderen in Brussel.