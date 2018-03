"Een tattoo op vakantie is geen goed idee"

Donderdagavond kon de ‘Temptation Island’-kijker zien hoe Fabrizio zijn stempel drukte op het lichaam van Daniëlle. Letterlijk, want hij nam een tattoonaald uit een lokale shop in zijn hand en trakteerde haar op een ‘shewolf’ op haar ribbenkast. Maar een tattoo laten plaatsen op vakantie is geen goed idee, zo zegt medezaakvoerster Hetty Van Dorp van de Gentse tattooshop Bodydesign.

Situatieschets: Daniëlle dacht al langer aan een tattoo en had zelfs al een concreet ontwerp in gedachten. Tijdens een tipsy avond las verleider en tatoeëerder Fabrizio die en tekende hij een wolf slash vrouw uit. De volgende dag nam hij haar mee naar een lokale shop om de inkttekening te vereeuwigen. Omdat ze er volgens hem "goed over nadacht", maar ook om haar vriendje Mezdi een hak te zetten die hem eerder een ‘kleurplaat’ noemde.

Belangrijk: nazorg

“Als je een tattoo wil om een bijzonder moment vast te leggen (in dit geval een innige band op ‘Temptation Island in Thailand’, red.) dan moet je dat vooral doen. Zolang je het maar niet doet om mee te lopen met de rest”, zegt Hetty. Ze benadrukt dat een goede nazorg van je tatoeage heel belangrijk is, en dan doet een gezellig vakantiesfeertje soms meer kwaad dan goed.

Foto: Vijf

Niet in de zon

“Tatoeages mogen niet geplaatst worden op een verbrande huid. Als je vervelt, komt de inkt er ook mee af. Een gebruind velletje geeft doorgaans geen problemen. Na het plaatsen van een tattoo raden we aan om een maand uit de zon te blijven en zeker tien dagen niet te zwemmen”, klinkt het. En laat dat op ‘Temptation Island’ nu net heel moeilijk zijn. “Als je echt een tattoo wil laten plaatsen op je bestemming, doe het dan bij voorkeur op de dag voor je vertrekt”, klinkt het.

Mindere kwaliteit

Daarnaast zijn er nog enkele mogelijke risico’s verbonden aan een permanente vakantieherinnering. “Het werk van tatoeëerders op toeristische plaatsen is vaak minder van kwaliteit. De zaakvoerders willen makkelijk geld verdienen en weten dat hun klanten niet zullen terugkomen om te klagen. Let wel: er zitten ook zeker goede artists tussen”, zegt Hetty.

Foto: Vijf

Minder controle

Ze voegt eraan toe dat er in Thailand lakser wordt omgesprongen met tattooshops. “In Europa, dus ook bij ons, wordt inkt gecontroleerd. Ze moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. In Thailand is er geen toezicht op. De inkt kan veilig zijn, maar ook niet. Bij ons zijn er ook strenge normen verbonden aan de shop zelf. Volksgezondheid komt kijken of alles in lijn is met de opgestelde hygiënevoorschriften. Daar is er - ik ben het bijna zeker - geen enkele vorm van controle.” Wil je kost wat kost een tattoo in het buitenland? Dan raadt Hetty aan om op voorhand te checken of het materiaal steriel verpakt is, want hygiëne is het allerbelangrijkst. “Twijfel je? Doe het dan niet. Zo loop je zeker geen ziekte op.”