Klimaatwandeling tegen de opwarming in de winterkou

Bilzen - Zondag 18 maart vond in Munsterbilzen een wandeling plaats in het kader van de klimaatverandering. Anne Buchacker-Winter gaf als professionele klimaatgids toelichting bij een aantal fenomenen die duidelijk wijzen op een verandering in ons klimaat.

Niettegenstaande de late winterprik verzamelde toch een enthousiaste groep aan de vijver in Munsterbilzen voor een korte wandeling door het Munsterbos. Twee uur lang maakte de gids via aanknopingspunten onderweg bepaalde fenomenen bespreekbaar, zoals weersverschijnselen die wel of juist niet met klimaat(verandering) te maken hebben, trekvogels die vroeger terugkeren uit de overwinteringsgebieden en daardoor hier problemen ondervinden, fruit en kruiden onderweg die een goede aanleiding vormen om seizoens- en gebiedseigen teelten te promoten, veeteelt en het eten van vlees die beide een grote impact hebben op het klimaat, trein-, bus- of fietsgebruik dat onze ecologische voetafdruk flink vermindert en zorgt voor minder CO2-uitstoot dan de auto of het vliegtuig. Deze wandeling paste zo perfect in de doelstelling Limburg klimaatneutraal tegen 2050.