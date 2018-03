Oproep: Wat zijn uw herinneringen aan kinderdorp Molenberg?

Lanaken -

Na meer dan zestig jaar worden de gebouwen van het voormalige kinderdorp Molenberg in Lanaken afgebroken. Het centrum was eerst een kolonie waar kinderen uit de stad of kinderen met gezondheidsproblemen hun vakantie konden doorbrengen. Later werd het een opvangcentrum voor kinderen in crisissituaties. Voor heel wat mensen hebben de gebouwen dus een emotionele waarde. “De afbraak zal ongetwijfeld voor emoties zorgen, en daar heb ik alle begrip voor”, zegt burgemeester Marino Keulen (Open Vld).