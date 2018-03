Vergiftiging dubbelspion: Letland gaat minstens één Russische diplomaat uitwijzen

Letland is van plan om “een of meerdere” diplomaten van de Russische ambassade in Riga uit te wijzen, die betrokken zijn bij spionageactiviteiten. Dat gebeurt in een reactie op de Skripal-affaire, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Baltische staat vrijdag.

Maandag zal meer toelichting gegeven worden bij de beslissing, verduidelijkte woordvoerder Gints Jegermanis.

Letland is hiermee het eerste land na het Verenigd Koninkrijk dat een verwijderingsmaatregel aankondigt, nadat verschillende EU-landen vrijdag in Brussel zeiden dit te overwegen. De aanleiding is de vergiftiging van de Russische gewezen spion Sergej Skripal en zijn dochter op Britse bodem.