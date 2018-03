Vlaamse vaklui over hun favoriete Spielberg: “Angst scheppen voor dat wat je niet ziet”

Geen naam die zo verbonden is met de magie van cinema als Steven Spielberg (71). Naar aanleiding van de release van ‘Ready Player One’, de nieuwste blockbuster van de grootmeester, spraken we met mensen uit de Vlaamse filmwereld over de beste Spielberg-film die ze ooit zagen en de impact die de prent op hen had. Opvallend: ze kozen allemaal een film uit de eerste 25 jaar van de bijna 50-jarige carrière van de meest succesvolle cineast aller tijden. Of hoe Spielberg al op jonge leeftijd betovert.