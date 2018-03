Verdachten van winkeldiefstallen in Lummen opgepakt

Lummen - Woensdagmiddag kon de politie Limburg Regio Hoofdstad vier personen aanhouden die verdacht worden van winkeldiefstallen in Lummen.

Woensdagmiddag rond 13.00 uur kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad een melding binnen van een winkeldiefstal in een warenhuis in de Lindekensveldstraat in Lummen. Een winkeldetective merkte twee personen op die zich verdacht gedroegen en producten onder hun kleding verstopten. De winkeldetective achtervolgde de verdachten en nam contact op met de politie.

Terwijl de agenten onderweg waren naar de Lindekensveldstraat, waren de verdachten al vertrokken naar een ander warenhuis op de Molemweg in Lummen. Daar troffen de politieploegen het voertuig van de verdachten aan op de parking van de winkel. In de wagen zaten twee personen. Er werd ook een grote hoeveelheid tabak, alcohol en voedingswaren aangetroffen. De twee personen werden voor verhoor naar het politiekantoor overgebracht. In de winkel werden nog twee andere verdachten gearresteerd en meegenomen voor verhoor.

De vier verdachten zijn mannen van 26, 31, 33 en 39 jaar en worden verdacht van meerdere winkeldiefstallen. Ze werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt die hen allen heeft aangehouden.