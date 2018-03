Tristan (7) en Nanook (5) reizen al twee jaar wereld rond

Tessenderlo / Heusden-Zolder -

Meer dan 40 landen, 500 bergtoppen en 1000 kilometer die ze te voet, per fiets of paard aflegden. Zeggen dat Tristan (7) en Nanook (5) al veel van de wereld hebben gezien, is een open deur intrappen. Zondag vertrekken ze samen met mama Kim Broux uit Bolderberg en papa Jochem Cuypers uit Tessenderlo weer voor een nieuw avontuur. Bestemming: het Verchojanskgebergte in Siberië.