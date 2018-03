Test-Aankoop: “66 procent voorstander van statiegeld op blikjes en plastic flessen”

Zowat 66 procent van de consumenten is voorstander van een invoering van statiegeld op petflessen en blikjes. Dat blijkt uit een onderzoek van Test-Aankoop vorig jaar bij 1.150 leden en niet-leden. De consumentenorganisatie houdt in een open brief naar de burgemeesters een pleidooi voor de invoer van dat statiegeld.

Bij het onderzoek van Test-Aankoop toonde 66 procent zich voorstander van een invoering van statiegeld en bijna 90 procent van de bevraagden was bereid zijn of haar blikjes en petflesjes naar de supermarkten terug te brengen om het statiegeld te recupereren. 82 procent vindt bovendien dat zwerfvuil een groot probleem is in zijn regio.

Dat de resultaten er afwijken van eerdere onderzoeken op vraag van Fost Plus, FEVIA en Comeos, waarin slechts 22 procent van de bevraagden voorstander bleken, ligt volgens Test-Aankoop aan de vraagstelling. “In de enquête die in opdracht van de sector werd gevoerd, werden de bevraagden immers voor de keuze gesteld tussen de blauwe zak of het statiegeld. Vanzelfsprekend zijn er heel wat minder consumenten die willen afstappen van een werkend systeem.”

Alleen belet dat systeem niet dat het zwerfvuil blijft toestromen in onze bermen en straten, zegt de consumentenorganisatie. “De mensen zijn het beu om op zondag te gaan wandelen of te joggen langs bermen en paadjes vol blikjes en flesjes.”

Tijd voor verandering dus en die transitie kan het best bottom-up gebeuren, vanuit de basis, vanuit uw gemeente, zegt Test-Aankoop. “U, beste burgemeester, draagt immers het gros van kosten en u weet als geen ander wat uw inwoners het meest stoort... Vraagt u zich soms af waarom er geen ijzer of koper tussen het gedumpte afval blijft liggen ? Wat geld opbrengt, is geen afval meer maar wordt een materiaal, en geld, dat gooit niemand weg.”