Belgische bisschoppen vragen gratie voor VUB-gastdocent Djalali

Een betoger vraagt de vrijlating van Djalali bij een actie aan de Iranese ambassade in Brussel. Foto: BELGA

De Belgische bisschoppen vragen in een brief aan de Iraanse autoriteiten om de doodstraf voor VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali niet uit te voeren. Ze roepen grootayatollah Ali Hosseini Khamenei, de hoogste leider van Iran, op hem genade te verlenen.

De bisschoppen geven in de brief uiting aan het principiële verzet van de katholieke kerk tegen de doodstraf. “Het respect voor het leven is het fundament van een menselijke beschaving.”

De brief, ondertekend door kardinaal Jozef De Kesel, voorzitter van de Belgische bisschoppenconferentie, werd persoonlijk aan de ambassadeur van Iran in ons land overhandigd door Herman Cosijns, secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie.

Djalali, een specialist in de rampengeneeskunde, werd in Iran ter dood veroordeeld op verdenking van spionage.