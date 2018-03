Daders diepvriesmoord in beroep veroordeeld tot 24 en 20 jaar cel

Isabel D. (42), de vrouw die haar Nederlandse man om het leven bracht en bijna een jaar in de diepvriezer in haar woning bewaarde, is door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot 24 jaar celstraf. Olaf P. (48), die daarbij hielp, kreeg 20 jaar. In eerste aanleg waren ze veroordeeld tot respectievelijk 21 en 15 jaar cel.

Isabel D. diende in 2014 haar man, Jaap V., in hun woning in Hooglede straatheroïne en Seroquel toe, bovenop zijn eigen medicatie. Toen haar man verdoofd was, riep ze de hulp in van kennis Olaf P. uit Roeselare. Ze trokken een zak over zijn hoofd en beide beklaagden trokken elk aan een kant van een lint, waarmee hij werd gewurgd. Samen brachten ze hem naar beneden en duwden hem in een diepvriezer.

Een jaar lang bleef ze de ziekte-uitkering van haar man ophalen. Zelf diste ze het verhaal op dat hij op wereldreis was. Ze zette ook de drugshandel van haar man voort. Bijna een jaar later, in april 2015, werd het lichaam na een tip ontdekt door de politie. In eerste aanleg werden beiden veroordeeld voor moord. Olaf P. kreeg 15 jaar, Isabel D. 21 jaar. Het parket ging in beroep om een hogere straf te bekomen.

Procureur-generaal Clauw eiste 27 jaar voor de vrouw, voor Olaf P. werd 20 jaar gevorderd. De drugsverslaafde werd mee in het verhaal gesleurd met als beloning twee gram speed.

Het hof van beroep in Gent tilde zwaar aan de feiten en veroordeelde Isabel D. tot 24 jaar gevangenisstraf, Olaf P. kreeg 20 jaar opgelegd.