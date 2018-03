Usain Bolt steelt de show op druk bijgewoonde training Borussia Dortmund: panna én echte spitsengoal

Vandaag was het eindelijk zover voor Usain Bolt. Hij mocht meetrainen bij de Duitse topclub Borussia Dortmund, dat net als de legendarische sprinter gesteund wordt door Puma. De meeste toppers, waaronder Michy Batshuayi, waren wel afwezig door interlandverplichtingen maar dat weerhield de Jamaicaan er niet van om de show te stelen.

De trainingssessie van BVB werd live uitgezonden op sociale media en zelfs voorzien van commentaar. Er kwamen exact 1.409 supporters opdagen voor de komst van Bolt, net als een heleboel journalisten en camera’s. Alles begon met een ontmoeting met Marco Reus en Mario Götze, die niet geselecteerd werden voor Duitsland.

Vanaf dan werd het alleen maar beter voor Bolt, die onder andere uitpakte met een lekkere panna en een echte spitsengoal.

Usain Bolt nutmegs a Dortmund player in his first training . #Bolt #Dortmund pic.twitter.com/SKZT3kDrwH