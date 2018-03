Goed nieuws over Vermaelen en Courtois, Rode Duivels trainen voor 1.200 toeschouwers in Tubeke

De Rode Duivels zijn begonnen aan het tweede deel van de voorbereiding op het oefenduel van dinsdag tegen Saudi-Arabië. Voor de open training daagden zo’n 1.200 fans op in Tubeke. Na de eerste dagen met vooral individueel werk stond de groep nu voor het eerst in zijn volledigheid op het trainingsveld. Ook de geblesseerde Thibaut Courtois kwam al even op het terrein en lijkt fit te geraken.

Zo’n 1.200 fans daagden vandaag in Tubeke op voor de training van de Rode Duivels. Samen met supportersclub 1895 organiseerde de KBVB een open training. Die zagen de nationale ploeg een lichte training van een uur afwerken. Maar hét topmoment voor de vele fans kwam daarna wanneer de spelers het veld rond gingen om handtekeningen uit te delen en te poseren voor selfies. Vooral Eden Hazard en Romelu Lukaku waren druk gesolliciteerd.

Foto: gegy

Foto: gegy

Roberto Martinez over de geblesseerden: “Thibaut Courtois is herstellende van zijn blessure, maar zal de komende dagen nog wat verder individueel werken. Hetzelfde geldt voor Thomas Vermaelen. Hij kreeg een flinke trap en blijft nog even in Barcelona. Maar ik heb er goede hoop op dat hij er de laatste twee dagen bij zal zijn. Ook Marouane Fellaini werkt nog individueel.” Toby Alderweireld is er opnieuw bij. Die speelde in 2018 nog maar twee wedstrijden, maar zal tegen Saudi-Arabië zeker speelminuten krijgen. “Toby had een ingewikkelde blessure”, zegt Martinez. “Maar hij is goed hersteld. We zullen hem laten spelen op dinsdag zodat hij weer zichzelf kan worden op het veld. Mentaal zit het goed bij hem, ook al speelde hij een tijdje niet.”

Er is wel één speler die definitief moet afhaken voor de match van dinsdag. “Jordan Lukaku keert terug naar Lazio, waar hij aan zijn herstel zal werken”, zegt Martinez. Verder stond iedereen op het veld voor de open training. Dit is de laatste interlandperiode voor de definitieve voorbereiding op het WK en het ziet er naar uit dat de 23 spelers die mee naar Rusland mogen grotendeels uit de huidige groep komen. “Ik wil in dit trainingskamp een beeld krijgen van hoe goed iedereen is. De 28 die hier zijn maken een goede kans om erbij te zijn op het WK. Al zijn er nog wel enkele andere jongens die we van nabij volgen (zoals Benteke, Chadli en Kabasele, red.). Maar het grootste deel van de WK-groep zal uit deze kern van 28 komen.”

Dembélé: “Er is hype rond mij”

Het wordt uitkijken voor welke spelers Roberto Martinez kiest op het middenveld. Axel Witsel is normaal een onbetwiste titularis bij Martinez, maar Mousa Dembélé haalt tegenwoordig een zeer hoog niveau bij Tottenham. “Of ik ooit al beter speelde? Toch wel, denk ik. We hebben nu een reeks topmatchen gehad met onder andere die duels in de Champions League, dus het valt harder op. Er is nu een beetje een hype rond mij ontstaan, maar ik heb ooit nog al zo goed gespeeld, hoor (lacht). Maar nu valt het gewoon beter op omdat het in de Champions League is.” Tottenham-trainer Mauricio Pochettino vergeleek Dembélé recent met Diego Maradona. “De trainer heeft me drie jaar terug al zulke complimenten gegeven. Het is leuk om gewaardeerd te worden.”

Foto: Photo News

Toch is hij bij de Rode Duivels niet zeker van een basisplaats. “We hebben veel goede middenvelders. Ik probeer daar niet te veel over na te denken. Eender wie er speelt, zal het ongelooflijk goed doen. Maar ik denk wel dat ik belangrijk kan zijn voor het team. Maar dat denkt iedereen, hé (lacht). Wat kan ik beter dan Axel Witsel? Dat is een moeilijke vraag. Hij is ook een balvaste speler. Al dribbelend kan ik misschien wel wat makkelijker iemand voorbij.”

Foto: Photo News$µ

Meunier: “Er moet een oplossing komen”

“Ik kom minder aan de bak bij PSG dan ik zou willen”, zo vertelde Thomas Meunier. “Al heeft dat dan weer het voordeel dat ik nog altijd fris ben. Voor het WK kan dat goed zijn. Maar voor volgend seizoen wil ik wel een oplossing. Ik ben geen achttien jaar meer en wil spelen. Maar het is nog te vroeg om een beslissing te nemen over mijn toekomst. Er kan nog zo veel veranderen bij PSG. Wie weet vertrek de trainer wel. Ik ga wachten tot na het WK.”

Meunier blikte al even vooruit op de wedstrijd van dinsdag. “We kunnen Saudi-Arabië vergelijken met WK-tegenstander Tunesië”, zegt de flankverdediger van Paris Saint-Germain. “Ze hebben een goede ploeg. Individueel zijn ze misschien wat minder, ze hebben geen topspelers. Maar het is een goede kans om ons systeem er nog beter in te slijpen. Als we tegen een tegenstander komen met drie aanvallers, moeten we ons systeem misschien wat aanpassen. Dat is iets dat we tegen Saudi-Arabië kunnen testen.”