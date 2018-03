‘2X Kadet’ verhuist 20 meter naar achter

Hasselt - De bekende kinderkledingszaak ‘2X Kadet’ in de Hasseltse Maastrichterstraat verhuist, door de komst van de Nederlandse keten ‘Dille&Kamille’, naar de eigen en vroegere schoenwinkel in de aanpalende Kadettensteeg. “Ons aanbod gaan we aanpassen”, legt zaakvoerster Katrien Kerkstoel uit. “En we gaan ons nog meer op Belgische merken richten. Dat en onze persoonlijke service moeten ons het verschil doen maken.”

“Er circuleren nogal wat geruchten rond ‘2X Kadet’”, vertelt Katrien. “We zouden stoppen, het parkje in de Kadettensteeg zou helemaal verdwijnen, kortom we hebben echt van alles gehoord waar niets van klopt. En dus eens en voor altijd: we zijn ook na 36 jaar nog springlevend en vol ambitie. We keken al langer uit om de zaak enigszins anders te gaan profileren en de komst van ‘Dille&Kamille’ heeft ons daar eigenlijk bij geholpen. Begin mei gaan we de deuren hier sluiten maar onze verkoop verhuist tijdelijk naar onze ‘outlet’ die we in de galerij de ware Vrienden hebben. Die blijft ook bestaan nadat we terug verhuisd zijn. In tussentijd werken we keihard om de schoenwinkel, die 20 meter van de huidige winkel in de Kadettensteeg al even leeg staat, in te vullen als onze nieuwe winkel. Daarvoor gaan we een bijkomend glazen paviljoentje optrekken op een gedeelte van het stenen binnenkoertje dat er vandaag is. Maar de doorsteek en het grasveldje met de bijhorende banken blijven onaangeroerd net als de verzameling beelden die er staan. Wie er rustig wat in de zon wil zitten, zal dat absoluut kunnen blijven doen.”

Stoerder

“In het begin van de zomervakantie hopen we open te zijn in de kadettensteeg”, vertelt Katrien. “Voor ons wordt dat een nieuwe uitdaging want de echte babykleding gaan we niet langer aanbieden. Ons aanbod start met kleuters vanaf 4 jaar en vanaf nu gaan we ons ook richten op juniors en tieners. Met typisch Belgische merken zoals onder meer Simple Kids, Bellrose, American Outfitters, Maankids en Anne Kurris. Bovendien bieden we bijhorende accessoires en sneakers aan. En ook de inrichting zoals de mensen die vandaag kennen, eerder kinderlijk en lief, zal een stoerder imago krijgen. Maar de medewerkers blijven dezelfde en even lief. We willen de mensen persoonlijk ontvangen in een hippe winkel met kleding die ze niet overal vinden. Bezig zijn met onze klanten, dat is en blijft ‘2x Kadet’”