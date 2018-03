Gucci zou miljarden aan belastingen ontdoken hebben

Luxebedrijf Kering, dat onder andere Gucci en Yves Saint Laurent in zijn portefeuille zitten heeft, wordt ervan verdacht in Zwitserland meer dan een miljard euro aan belastingen te hebben ontdoken.

De Italiaanse justitie onderzocht eerder al dagenlang de kantoren van Gucci in Firenze en Milaan in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingontduiking. Nu is ook Zwitserland, op vraag van Italië, een onderzoek gestart naar Kering, het luxebedrijf dat Gucci, Alexander McQueen, Stella McCartney en Yves Saint Laurent in zijn portefeuille zitten heeft.

De belangrijkste delen van de winst van Gucci in Italië zouden kunstmatig en illegaal in belastingparadijs Zwitserland beland zijn. Zo zou Gucci over een periode van zeven jaar al meer dan 1 miljard euro aan belastingen hebben ontdoken.

De ontduiking gebeurde allemaal in de schoot van de Nederlandse moedermaatschappij, Kering, en nu is in Zwitserland een grootschalig onderzoek aan de gang naar het luxebedrijf. De spil in de belastingstructuur is de Zwitserse dochter Luxury Goods International. Die is gevestigd in Cadempino, een Zwitsers dorpje vlak bij de Italiaanse grens en ontwikkeld zich als hét distributiecentrum van Gucci. Uit onderzoek blijkt dat het modehuis een overeenkomst sloot met de Zwitsers om rond de 8 procent belasting op de winst af te dragen, veel lager dus dan de vennootschapsbelasting van 31 procent in Italië.

Van 2009 tot 2019 zou Gucci zo meer dan een miljard euro belastingvoordeel behaald hebben. Kering wilde voorlopig nog niet reageren op het Zwitserse onderzoek.