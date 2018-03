Na Valverde en Landa: ook Quintana komt naar Dwars door Vlaanderen

Na Alejandro Valverde komt ook Nairo Quintana volgende woensdag aan de start van Dwars door Vlaanderen. De Colombiaan van Movistar rijdt de Vlaamse voorjaarsklassieker met het oog op de Ronde van Frankrijk waar de renners over de kasseien van Parijs-Roubaix worden gejaagd.

Quintana nam in 2015 reeds deel aan het tweeluik Dwars door Vlaanderen - E3 Harelbeke. Deze keer rijdt hij enkel in Waregem. De Colombiaan is momenteel aan de slag in de Ronde van Catalonië. (gvdl)