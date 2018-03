Pafferige drugsverdachte in rechtbank: “Ik liep van Mechelen naar Overpelt”

Overpelt - Voor de Hasseltse correctionele rechtbank zijn vrijdag twee Nederlandse mannen moeten verschijnen op de verdenking van bendevorming, invoer en bezit van liefst 72 kg cocaïne. Op 23 september 2016 is het goedje in twee sporttassen aangetroffen bij een transportbedrijf in Overpelt waarna de firma alarm sloeg. De drugs zaten in een container afkomstig uit Suriname.

In de rechtbank was een 24-jarige Amsterdammer aanwezig die gespot was op camerabeelden van het bedrijf. De politie wist hem te klissen in Overpelt. De agenten pakten de Amsterdammer op terwijl hij in ...