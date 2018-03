Kate Middleton laat zich een laatste keer zien voor de bevalling

De Britse Kate Middelton zal in april bevallen van haar derde kindje. Om zich voor te bereiden, trekt ze zich vanaf nu terug uit de schijnwerpers. Afgelopen donderdag zag de wereld haar voor het laatst met bolle buik in het openbaar.

De Britse prins William en Kate Middleton bezochten een rolstoelbasketbalploeg in de Londense Copperbox Arena in het kader van SportsAid, een liefdadigheidsinstelling die de volgende generatie Olympische en paralympische kampioenen helpt. De prins nam zelf even plaats in een rolstoel, terwijl Kate hem succes wenste voor een vriendschappelijke match. Op een van de foto’s van het moment, is te zien hoe ze haar hand op haar bolle buik houdt. Later op de dag trok het koppel naar de St Luke’s Community Centre, een centrum waar buurtbewoners elkaar kunnen leren kennen tijdens allerlei evenementen. De hoogzwangere Kate trok met een paar mensen in de keuken om een maaltijd te bereiden en amuseerde zich duidelijk op haar laatste werkdag.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Nu begint de brunette aan haar zwangerschapsverlof. Dat heeft een woordvoerder van Kensington Palace bevestigd. De volgende keer dat ze opnieuw in het openbaar zal verschijnen, zal ze haar kersverse zoon of dochter in de armen hebben. De Britse pers gaat ervan uit dat we ook een glimp van haar zullen opvangen op het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle op 19 mei. Wanneer Middleton haar werk als hertogin van Cambridge opnieuw officieel zal hervatten, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk zal ze het net als bij haar twee vorige zwangerschappen enkele maanden rustig aan doen tot in het vroege najaar.

Foto: Photo News

Foto: Photo News