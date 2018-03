NBA. Houston wint na verlenging, Cleveland naar play-offs, Kemba Walker gaat he-le-maal los

Brussel - Cleveland heeft zich donderdag zonder te spelen verzekerd van een ticket voor de play-offs in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA). De Cavaliers hebben dit te danken aan de nederlaag van Detroit bij Houston: 100-96 na één verlenging.

Cleveland, de kampioen van 2016, is zo voor het vierde opeenvolgende seizoen zeker van deelname aan de play-offs. Het team van LeBron James telt nu tien zeges meer dan Detroit, het nummer negen in de Eastern Conference. Zelfs als de Cavaliers, derde in het Oosten, de laatste elf wedstrijden van het reguliere seizoen verliezen, eindigen ze nog altijd bij de eerste acht in de Eastern Conference. In het Oosten hadden Toronto en Boston al hun ticket op zak voor de play-offs, in de Western Conference geldt dat voor Houston en Golden State.

Houston, leider in de Western Conference, liet zich in eigen huis bijna verrassen door Detroit. Na vier quarters stond het 88-88, maar in de verlenging ontbond superster James Harden (21 ptn) zijn duivels met tien punten: 100-94. De Rockets boekten zo hun zevende opeenvolgende zege. Bij de Pistons was Blake Griffin goed voor een triple double: 21 punten, tien rebounds en tien assists.

Al was dé prestatie van de avond die van Kemba Walker. De point guard van de Charlotte Hornets pakte uit met liefst 46 punten in amper 28 minuten. Hij knalde dan ook liefst tien driepunters binnen in een 140-79 overwinning tegen Memphis.

Uitslagen:

Dallas - Utah 112-119

Charlotte - Memphis 140-79

Orlando - Philadelphia 98-118

Houston - Detroit 100-96 (na één verlenging)

New Orleans - LA Lakers 128-125

Sacramento - Atlanta 105-90

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Toronto 53 19 0.736 (x)

2. Boston 48 23 0.676 (x)

3. Cleveland 42 29 0.592 (x)

4. Philadelphia 41 30 0.577

5. Indiana 41 31 0.569

6. Washington 40 31 0.563

7. Miami 39 33 0.542

8. Milwaukee 37 34 0.521

-----------------------------------

9. Detroit 32 40 0.444

10. Charlotte 32 41 0.438

11. New York 26 46 0.361 (uit)

12. Chicago 24 47 0.338 (uit)

13. Brooklyn 23 49 0.319 (uit)

14. Orlando 21 51 0.292 (uit)

. Atlanta 21 51 0.292 (uit)

WESTERN CONFERENCE

1. Houston 58 14 0.806 (y)

2. Golden State 53 18 0.746 (y)

3. Portland 44 27 0.620

4. Oklahoma City 43 30 0.589

. New Orleans 43 30 0.589

6. San Antonio 42 30 0.583

7. Minnesota 41 31 0.569

. Utah 41 31 0.569

-----------------------------------

9. Denver 39 33 0.542

10. LA Clippers 38 33 0.535

11. LA Lakers 31 40 0.437

12. Sacramento 24 49 0.329 (uit)

13. Dallas 22 50 0.306 (uit)

14. Memphis 19 53 0.264 (uit)

. Phoenix 19 53 0.264 (uit)

(x) geplaatst voor play-offs

(y) winnaar divisie

(uit) uitgeschakeld

Programma van vrijdag:

Washington - Denver

Indiana - LA Clippers

New York - Minnesota

Toronto - Brooklyn

Cleveland - Phoenix

Chicago - Milwaukee

Oklahoma City - Miami

San Antonio - Utah

Portland - Boston

Golden State - Atlanta